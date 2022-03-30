Вынесен приговор экс-директору филиала «Сурский гидроузел» и главе филиала страховой компании Криминал

Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз» и руководителя филиала одной из страховых компаний, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» соответственно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что летом 2020 года руководитель филиала «Сурский гидроузел», действуя в рамках контрактной системы в сфере закупок, договорился с директором пензенского филиала одной из страховых компаний о совершении за взятку незаконных действий в пользу страховой организации — создание условий, дающих ей преимущество при осуществлении закупки на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, ограничивая тем самым конкуренцию иных участников закупки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после проведения торгов и заключения договора в конце мая 2021 года директор филиала страховой компании передала через посредника руководителю филиала «Сурский гидроузел» взятку в размере 1 млн. 650 тыс. рублей; в момент передачи денег они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«Приговором суда бывшему директору филиала «Сурский гидроузел» назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 4 млн. 500 тыс. рублей, директору филиала страховой компании — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в размере 4 млн. 950 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в тексте.

В сообщении отмечается, что уголовное дело было расследовано следователями регионального управления СКР при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.