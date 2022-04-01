В Городищенском районе возбудили дело о предоставлении некачественного жилья детям-сиротам Криминал

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту предоставления детям-сиротам жилья ненадлежащего качества в Городищенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по факту предоставления детям-сиротам жилых помещений ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность»). Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по данным следствия, в 2018–2019 годах сотрудники администрации Городищенского района по итогам проведения аукционов заключили муниципальные контракты на приобретение в собственность жилых помещений на улице Зеленой в Городище для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В сообщении добавляется, что в феврале 2022 года после снегопада произошло обрушение крыши двух жилых домов; по результатам осмотра было установлено, что выполненные кровельные работы расходились с теми, что были указаны в проектной документации.

«Данные недостатки должностными лицами администрации Городищенского района Пензенской области в ходе осмотра жилых помещений перед выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и приобретением жилья не выявлены и впоследствии не устранены. Кроме того, дома приняты от застройщика без газификации, как предусмотрено контрактами. Допущенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении работниками районной администрации своих должностных обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов потерпевших», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.