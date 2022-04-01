В Никольском районе вынесен приговор бывшему директору ДЮСШ за получение взяток Криминал

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Суд вынес приговор бывшему директору детско-юношеской спортивной школы Никольского района Пензенской области, который обвинялся в получении взяток.

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«Следствием и судом установлено, что директор детско-юношеской спортивной школы Никольского района, достоверно зная, что два подчиненных сотрудника не имеют свидетельства об аккредитации специалиста, в связи с чем незаконно осуществляют свою трудовую деятельность, с 2018 по 2020 годы получил от них за непринятие мер по увольнению взятку в размере 300 тыс. рублей в общей сложности», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что приговором суда бывшему директору назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

«Кроме того, конфискации подлежат 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.