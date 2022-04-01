EN
22:57:49 Пятница, 1 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Никольском районе вынесен приговор бывшему директору ДЮСШ за получение взяток

17:34 | 01.04.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Суд вынес приговор бывшему директору детско-юношеской спортивной школы Никольского района Пензенской области, который обвинялся в получении взяток.

В Никольском районе вынесен приговор бывшему директору ДЮСШ за получение взяток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что директор детско-юношеской спортивной школы Никольского района, достоверно зная, что два подчиненных сотрудника не имеют свидетельства об аккредитации специалиста, в связи с чем незаконно осуществляют свою трудовую деятельность, с 2018 по 2020 годы получил от них за непринятие мер по увольнению взятку в размере 300 тыс. рублей в общей сложности», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что приговором суда бывшему директору назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

«Кроме того, конфискации подлежат 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Олег Мельниченко прокомментировал итоги встречи в торгпредстве России в Белоруссии В суд направлено уголовное дело о присвоении бывшим руководителем организации денежных средств
В Пензе обсудили подготовку к половодью и весенне-летнему пожароопасному сезону В Пензенской области за сутки подтвержден 281 случай заражения коронавирусом
В пензенской колонии изготовят форменную одежду для сотрудников МЧС Шпигель перенес инфаркт и заразился коронавирусом — ОНК
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама