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В суд направлено уголовное дело о присвоении бывшим руководителем организации денежных средств

17:43 | 01.04.2022 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Прокуратура Мокшанского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летней жительницы района, которая обвиняется в совершении двух коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В суд направлено уголовное дело о присвоении бывшим руководителем организации денежных средств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, с октября 2019 года по октябрь 2021 года обвиняемая, являющаяся депутатом органа местного самоуправления, в период работы в должности директора организации, осуществляющей подключение пользователей к сетям водоснабжения, похитила денежные средства этой организации, полученные от семи жителей района за подключение к водопроводным системам», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем указано, что злоумышленница, используя свое служебное положение, забирала денежные средства у кассиров организации, которые не были осведомлены о ее преступном умысле.

«Сумма присвоенных денежных средств составила более 25 тыс. рублей. Обвиняемая вину признала, ущерб организации возместила. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Мокшанский районный суд», — сказано в пресс-релизе.

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