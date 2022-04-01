Завершено расследование дела по факту халатности работника администрации Башмаковского района Криминал

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела по факту халатности работника администрации Башмаковского района Пензенской области, в результате которой детям-сиротам было предоставлено жилье ненадлежащего качества, завершено.

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«По данным следствия, в 2013–2014 годах заместитель начальника отдела муниципального хозяйства администрации архитектуры, строительства, по делам ГО и ЧС – главного архитектора администрации Башмаковского района, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, перед вводом в эксплуатацию не организовал фактический осмотр построенных строительной организацией трех четырехквартирных домов по улице Е. Базденкова в рабочем поселке Башмаково на соответствие требованиям проектной документации и разрешения на строительство. В результате допущенных им нарушений администрацией района в указанных домах приобретены семь квартир, не отвечающих требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. В частности, в квартирах имелись дефекты работы вентиляционной системы, фактическое сопротивление теплопередачи конструкций перекрытий не соответствовало существующим требованиям», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что квартиры ненадлежащего качества впоследствии были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, что существенно нарушило их права.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния работник администрации Башмаковского района признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.