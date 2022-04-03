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В Пензе бизнесмен стал жертвой мошенничества при покупке 20 тонн сахара

10:16 | 03.04.2022 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2022. PenzaNews. Мужчина 1994 года рождения, являющийся индивидуальным предпринимателем, стал жертвой мошенничества при покупке 20 тонн сахара по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В Пензе бизнесмен стал жертвой мошенничества при покупке 20 тонн сахара

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе телефонного разговора мужчина договорился о приобретении 20 тонн сахарного песка. После этого гражданин перечислил на банковский счет неизвестного лица сумму в размере 300 тыс. рублей, однако товар так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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