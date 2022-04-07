Житель Саратова стал жертвой мошенничества при покупке бетонных плит Криминал

Пенза, 7 апреля 2022. PenzaNews. Житель Саратова стал жертвой мошенничества при покупке 50 бетонных плит по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

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«В полицию Колышлейского района обратился житель Саратова 1985 года рождения. Гражданин пояснил, что на одном из сайтов в сети интернет обнаружил объявление о продаже бетонных плит, где оставил заявку на покупку 50 штук. После этого на электронную почту мужчины пришли банковские реквизиты для оплаты товара. Гражданин перечислил на указанный счет денежную сумму в размере 425 тыс. рублей, но товар так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».