Пензенец стал жертвой мошенничества при попытке оформить кредит на 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 9 апреля 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1983 года рождения, разместивший в интернете заявки на получение кредита на сумму 1,3 млн. рублей, стал жертвой мошенничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Через некоторое время с ним связался неизвестный, который предложил помощь в получении данной суммы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленник убедил пензенца в необходимости перевести на его банковский счет 65 тыс. рублей, а после получения денег перестал выходить на связь с потерпевшим.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.