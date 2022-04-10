В Пензенской области за три месяца выявлено 55 преступлений коррупционной направленности Криминал

Пенза, 10 апреля 2022. PenzaNews. 55 преступлений коррупционной направленности выявлено сотрудниками правоохранительных органов в Пензенской области за первые три месяца 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«Качественная характеристика коррупционной преступности на территории области в текущем году свидетельствует о том, что большинство выявленных преступлений в указанной сфере составляют факты мошенничества с использованием служебного положения, присвоения вверенного имущества, дачи и получения взяток», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что 15 преступлений подпадают под действие ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 13 — ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», девять — ст. 291 УК РФ «Дача взятки», семь — ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», по пять — ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» и ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», одно — ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».