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Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам 127 тыс. рублей

11:02 | 10.04.2022 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2022. PenzaNews. 24-летний житель Пензы перевел злоумышленникам 127 тыс. рублей при попытке заказать интимные услуги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам 127 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что мужчина позвонил по номеру, найденному в интернете, и обсудил условия с девушкой, которая предложила внести предоплату непосредственно за услуги и за аренду квартиры.

«Молодой человек перевел за оказание услуг денежные средства в размере 4 тыс. рублей, а также 4 тыс. 500 рублей за аренду помещения», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что затем пензенцу позвонил неизвестный, который сообщил о произошедшей якобы из-за действий мужчины блокировке счетов и убедил его перевести дополнительные денежные средства для исправления ситуации.

«Молодой человек через мобильное приложение со счета своей банковской карты перечислил на расчетный счет, указанный неизвестными, необходимую сумму денег. В общей сложности потерпевший перевел денежные средства в размере 127 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что лишь потом житель Пензы осознал обман и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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