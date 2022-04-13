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ФСБ пресекла противоправную деятельность двоих специалистов МФЦ в Пензенской области

10:27 | 13.04.2022 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали противоправную деятельность двоих специалистов ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 1984 и 1988 годов рождения, причастных к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения, повлекшем ее копирование.

ФСБ пресекла противоправную деятельность двоих специалистов МФЦ в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2021 году подозреваемые в процессе выполнения служебных обязанностей неоднократно осуществляли неправомерный доступ к данным ограниченного пользования», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 272 УК РФ.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемых, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовных дел», — отмечается в пресс-релизе.

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