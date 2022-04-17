Жительница Заречного перечислила мошенникам 230 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 апреля 2022. PenzaNews. 48-летняя жительница Заречного Пензенской области по совету позвонившего ей мужчины, который представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения, перечислила со своих банковских карт на неизвестные счета 230 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, незнакомец сообщил женщине, что в связи с прекращением работы платежных систем необходимо перевыпустить имеющиеся карты; в итоге потерпевшая сначала перевела 90 тыс. рублей с одной карты на указанный злоумышленником счет, а затем еще 140 тыс. рублей с другой карты на счет, также предоставленный аферистом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.