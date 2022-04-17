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Жительница Заречного перечислила мошенникам 230 тыс. рублей

10:29 | 17.04.2022 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2022. PenzaNews. 48-летняя жительница Заречного Пензенской области по совету позвонившего ей мужчины, который представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения, перечислила со своих банковских карт на неизвестные счета 230 тыс. рублей.

Жительница Заречного перечислила мошенникам 230 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, незнакомец сообщил женщине, что в связи с прекращением работы платежных систем необходимо перевыпустить имеющиеся карты; в итоге потерпевшая сначала перевела 90 тыс. рублей с одной карты на указанный злоумышленником счет, а затем еще 140 тыс. рублей с другой карты на счет, также предоставленный аферистом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

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