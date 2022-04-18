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Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 155 тыс. рублей

10:02 | 18.04.2022 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2022. PenzaNews. Житель Пензы лишился 155 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что от его имени подана заявка на оформление кредита.

Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 155 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в пресс-релизе, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области, чтобы сохранить деньги, звонивший предложил их снять и перечислить на «безопасный счет».

«После разговора с мнимым сотрудником банка через приложение пензенец перечислил 155 тыс. рублей на абонентский номер телефона, который предоставил незнакомец. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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