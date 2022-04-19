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Жительница Пензы перечислила мошенникам около 440 тыс. рублей

18:18 | 19.04.2022 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения лишилась около 440 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что по счету ее карты происходят подозрительные операции.

Жительница Пензы перечислила мошенникам около 440 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в пресс-релизе, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области, чтобы сохранить деньги, звонивший предложил перечислить их на «безопасный счет».

«Пензячка пришла в отделение банка, где обналичила сбережения, после чего через оператора в салоне связи по номеру договора перевела 438 тыс. рублей на банковскую карту незнакомца. Сразу после этого собеседник перестал выходить на связь, а женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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