Жительница Пензы перечислила мошенникам около 440 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения лишилась около 440 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что по счету ее карты происходят подозрительные операции.

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Как указано в пресс-релизе, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области, чтобы сохранить деньги, звонивший предложил перечислить их на «безопасный счет».

«Пензячка пришла в отделение банка, где обналичила сбережения, после чего через оператора в салоне связи по номеру договора перевела 438 тыс. рублей на банковскую карту незнакомца. Сразу после этого собеседник перестал выходить на связь, а женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».