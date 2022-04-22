15:14:13 Пятница, 22 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Участие в «банковской акции» обернулось для жительницы Заречного потерей более 700 тыс. рублей

10:47 | 22.04.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Более 700 тыс. рублей лишилась жительница Заречного Пензенской области 1960 года рождения после того, как решила принять участие в акции, которую якобы проводит банк.

Участие в «банковской акции» обернулось для жительницы Заречного потерей более 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, обратившись с заявлением в полицию, женщина сообщила, что предложение поступило в приложении «ВКонтакте» со страницы ее знакомой.

«Для участия в заманчивом проекте надо было предоставить реквизиты банковской карты и коды, поступившие в SMS-сообщении. Заявительница сделала все по инструкции, однако сразу после этого стали приходить оповещения о списании денежных средств с банковского счета гражданки. Их общая сумма составила 706 тыс. 710 рублей. В дальнейшем все они были зачислены на пять разных счетов, номера которых потерпевшей неизвестны», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Из него следует также, что о подобных способах хищения денег женщина знала, но только потом предположила, что сообщение с предложением принять участие в «банковской акции» поступило со страницы-дублера ее знакомой, а не от нее самой.

В тексте добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность во время празднования Светлой Пасхи Житель Никольска предстанет перед судом за убийство собутыльника
В Пензе сотрудники МЧС приняли участие в акции по сдаче крови В Пензенской области за сутки подтвержден 141 случай заражения коронавирусом
«Ростелеком» охватил оптикой частный сектор на острове Пески в Пензе В Пензенской области за сутки подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама