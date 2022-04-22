Участие в «банковской акции» обернулось для жительницы Заречного потерей более 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Более 700 тыс. рублей лишилась жительница Заречного Пензенской области 1960 года рождения после того, как решила принять участие в акции, которую якобы проводит банк.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, обратившись с заявлением в полицию, женщина сообщила, что предложение поступило в приложении «ВКонтакте» со страницы ее знакомой.

«Для участия в заманчивом проекте надо было предоставить реквизиты банковской карты и коды, поступившие в SMS-сообщении. Заявительница сделала все по инструкции, однако сразу после этого стали приходить оповещения о списании денежных средств с банковского счета гражданки. Их общая сумма составила 706 тыс. 710 рублей. В дальнейшем все они были зачислены на пять разных счетов, номера которых потерпевшей неизвестны», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Из него следует также, что о подобных способах хищения денег женщина знала, но только потом предположила, что сообщение с предложением принять участие в «банковской акции» поступило со страницы-дублера ее знакомой, а не от нее самой.

В тексте добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».