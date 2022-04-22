Житель Никольска предстанет перед судом за убийство собутыльника Криминал

Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Никольска Пензенской области в совершении убийства мужчины 1971 года рождения завершено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 января 2022 года в Никольске обвиняемый, находясь у себя в квартире, вместе с приятелем распивал спиртное. Через некоторое время хозяин жилища решил лечь спать, гость настаивал на продолжении совместного употребления алкоголя. Обвиняемый ответил отказом, потерпевший, со слов злоумышленника, начал его оскорблять. Мужчина, разозлившись, ударил оппонента рукой по лицу, однако на этом конфликт не закончился, тот продолжил высказывать в его адрес оскорбления. После чего мужчина проследовал на кухню, взял нож, вернувшись в комнату, стащил потерпевшего с дивана на пол и нанес ему множественные удары ножом в область живота, грудной клетки и головы. Осознав, что потерпевший скончался на месте происшествия, обвиняемый самостоятельно пришел в отдел полиции и сообщил о совершенном убийстве», — говорится в пресс-релизе следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после задержания житель Никольска по решению суда был заключен под стражу, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, угрозу убийством, уклонение от административного надзора и другие преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.