Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 17-летнего жителя Пензенского района Криминал

Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в похищении и убийстве 17-летнего жителя Пензенского района.

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По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, заявление о безвестном исчезновении молодого человека поступило в полицию в ночь на 20 апреля, по данному факту было незамедлительно возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«В ходе проведения сотрудниками регионального следственного управления и УМВД России по Пензенской области комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 21 апреля 2022 года в водоеме недалеко от села Большая Елань Пензенского района обнаружено тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти. В тот же день по подозрению в совершении убийства в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина 1992 года рождения. [...] Установлено, что вечером 19 апреля 2022 года подозреваемый вместе с двумя приятелями 2001 года рождения в одном из населенных пунктов Пензенского района, применяя насилие, похитили 17-летнего молодого человека. На автомашине они привезли его в лесной массив недалеко от села Большая Елань, где мужчина 1992 года рождения причинил ему телесные повреждения, повлекшие его смерть», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что два соучастника преступления 2001 года рождения задержаны по подозрению в похищении человека.

«С участием подозреваемых проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — сказано в тексте.