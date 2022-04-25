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ФСБ пресекла деятельность двоих жителей Пензенской области, причастных к производству наркотиков в особо крупном размере

11:47 | 25.04.2022 | Криминал

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Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность двоих жителей региона 1980 и 1983 года рождения, причастных к производству наркотических средств в особо крупном размере.

ФСБ пресекла деятельность двоих жителей Пензенской области, причастных к производству наркотиков в особо крупном размере

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«Установлено, что подозреваемые с августа 2021 года организовали работу лаборатории по производству наркотических средств. Сбыт наркотических средств злоумышленники планировали осуществлять на территории Приволжского федерального округа. В процессе проведения следственных действий обнаружено и изъято более 20 кг наркотического средства синтетического происхождения (N-метилфедрон), лабораторное оборудование и более 3 тыс. литров различных реагентов и смесей, предназначенных для производства наркотических средств», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«На время расследования уголовного дела фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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