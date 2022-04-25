ФСБ пресекла противоправную деятельность двоих преподавателей филиала СамГУПС в Пензе Криминал

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями самарского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального СУТ СКР пресекли противоправную деятельность двоих преподавателей железнодорожного техникума – филиала Самарского государственного университета путей сообщений в Пензе, причастных к получению взятки группой лиц по предварительному сговору.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в 2020 году, занимая должности заместителей начальников кафедр СамГУПС в Пензе, они получили от студентов очных групп незаконные денежные вознаграждения в общей сумме более 500 тыс. рублей за выполнение и защиту курсовых работ без фактического присутствия и проверки знаний.

В тексте добавляется, что приговором Железнодорожного районного суда Пензы данные преподаватели признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», ч. 3 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки»; им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком три года.

В пресс-релизе указано также, что приговор в законную силу пока не вступил.