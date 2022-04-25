20:43:16 Понедельник, 25 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Колышлейского района осужден за спиленный в полезащитной лесополосе дуб

18:33 | 25.04.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. 55-летний житель Колышлейского района Пензенской области, спиливший в полезащитной лесополосе дуб, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Житель Колышлейского района осужден за спиленный в полезащитной лесополосе дуб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в сентябре 2021 года в полезащитной лесополосе, служащей для защиты почвы от водной и ветровой эрозии на землях лесохозяйственного назначения, злоумышленник незаконно с помощью бензопилы совершил незаконную рубку одного сырорастущего дерева породы дуб. Разделив ствол спиленного дерева на части, он перевез их к себе домой, расколол на дрова и использовал для отопления жилья», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что ущерб, причиненный муниципальному образованию противоправными действиями, составил около 139 тыс. рублей.

По словам собеседницы агентства, в ходе судебного заседания мужчина свою вину признал, ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

«Кроме того, удовлетворен иск администрации Лачиновского сельсовета Колышлейского района о компенсации ущерба. Изъятая у злоумышленника бензопила конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — сказала Светлана Артамонова.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом Сотруднице салона связи грозит до двух лет тюрьмы за оформление кредитной карты на чужое имя
В пензенской пожарно-спасательной части №3 прошла традиционная встреча ветеранов На стадионе «Первомайский» в Пензе 25–26 апреля пройдут дни открытых дверей
В Пензенской области за сутки подтверждено 132 случая заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 135 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама