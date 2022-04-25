Житель Колышлейского района осужден за спиленный в полезащитной лесополосе дуб Криминал

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. 55-летний житель Колышлейского района Пензенской области, спиливший в полезащитной лесополосе дуб, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в сентябре 2021 года в полезащитной лесополосе, служащей для защиты почвы от водной и ветровой эрозии на землях лесохозяйственного назначения, злоумышленник незаконно с помощью бензопилы совершил незаконную рубку одного сырорастущего дерева породы дуб. Разделив ствол спиленного дерева на части, он перевез их к себе домой, расколол на дрова и использовал для отопления жилья», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что ущерб, причиненный муниципальному образованию противоправными действиями, составил около 139 тыс. рублей.

По словам собеседницы агентства, в ходе судебного заседания мужчина свою вину признал, ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

«Кроме того, удовлетворен иск администрации Лачиновского сельсовета Колышлейского района о компенсации ущерба. Изъятая у злоумышленника бензопила конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — сказала Светлана Артамонова.