За нежелание содержать своего ребенка жительница Пензенской области на полгода отправится в колонию-поселение Криминал

Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. 38-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области, которая ранее была лишена родительских прав в отношении своей 16-летней дочери и по решению суда обязана выплачивать алименты на ее содержание, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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«Находясь в трудоспособном возрасте, не имея препятствующих трудовой деятельности ограничений и других уважительных причин, злоумышленница не предпринимала мер к трудоустройству, алименты на содержание дочери не платила, добровольно материальной помощи ребенку не оказывала. На конец февраля 2022 года за ней образовалась задолженность по алиментам на сумму более 428 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в октябре 2021 года женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату без уважительных причин средств на содержание ребенка.

«На момент совершения преступления злоумышленница имела непогашенную судимость за аналогичное преступление, а также за хищения. Подсудимая вину признала и пояснила, что не имеет уважительных причин для неуплаты алиментов на несовершеннолетнюю дочь. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил злоумышленнице наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.