В Пензе несовершеннолетний обвиняется в покушении на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению подростка 2004 года рождения в покушении на сбыт наркотических средств.

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«По данным следствия, несовершеннолетний решил заработать денежные средства путем участия в незаконной деятельности — сбыте наркотиков. С этой целью в ходе переписки в сети интернет 3 января 2022 года он получил информацию о местонахождении «закладки» на территории Пензы. Обнаружив тайник, он забрал находившееся в нем наркотическое средство массой не менее 1,57 грамма. Утром следующего дня он оборудовал новые «закладки» на территории Октябрьского района города Пензы для дальнейшего распространения наркотика. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан полицейскими», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что в ходе осмотра места происшествия наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.