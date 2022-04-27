В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в территориальном розыске Криминал

Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области задержали мужчину, который находился в территориальном розыске.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, на инструктаже заступающий на смену экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку на розыск подозреваемого в совершении мошеннических действий в Саранске.

В ходе патрулирования улиц Пензы сотрудникам ОВО поступила информация о том, что необходимо задержать автомобиль, который движется в сторону Окружной.

Заметив машину, росгвардейцы решили проверить документы у владельца транспортного средства.

При установлении личности гражданина выяснилось, что 41-летний мужчина находится в территориальном розыске.

Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.