В Пензе осуждены двое жителей Сердобского района, убивших пенсионерку Криминал

Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. Двое жителей Сердобского района Пензенской области осуждены за разбойное нападение, убийство пенсионерки и покушение на умышленное уничтожение имущества.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 28 марта 2021 года в селе Кирово Сердобского района 36-летняя местная жительница вместе с 40-летним знакомым, находясь в состоянии опьянения, пришли к дому потерпевшей с целью получения в долг денежных средств в размере 3 тыс. рублей. Получив отказ от 81-летней хозяйки дома, злоумышленники по очереди нанесли ей не менее 27 ударов по голове твердым предметом. Женщина скончалась на месте происшествия в результате полученной травмы головы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что после этого злоумышленница обыскала жилище, но обнаружила только 500 рублей, которые забрала себе; затем, чтобы скрыть совершенные преступления, она решила поджечь дом и надворные постройки.

«В результате возникшего возгорания потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму около 33 тыс. рублей. Довести до конца свой преступный умысел, направленный на уничтожение имущества пенсионерки, злоумышленница не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, [...] возгорание не распространилось на другие комнаты. Тело погибшей обнаружила утром следующего дня ее знакомая односельчанка», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует также, что приговором Пензенского областного суда женщине назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года; соучастнику — в виде 10 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.