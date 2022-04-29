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Житель Пензенского района лишился более 15 тыс. рублей, пытаясь приобрести по объявлению запчасти для мотоцикла

11:02 | 29.04.2022 | Криминал

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Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. 27-летний житель Пензенского района Пензенской области, пытаясь приобрести запчасти для мотоцикла по объявлению в интернете, лишился более 15 тыс. рублей.

Житель Пензенского района лишился более 15 тыс. рублей, пытаясь приобрести по объявлению запчасти для мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что в социальной сети «ВКонтакте» разместил объявление о покупке запчастей для мотоцикла. В этот же день ему поступило сообщение со страницы неизвестного пользователя с намерением продать необходимые запчасти. Мужчина, воспользовавшись мобильным приложением, перечислил 15 тыс. 500 рублей на счет, предоставленный продавцом. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и удалил переписку, а товар потерпевший так и не получил», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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