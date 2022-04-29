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В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице

12:00 | 29.04.2022 | Криминал

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Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1979 года рождения обвиняется в причинении смерти сожительнице.

В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 апреля 2022 года в квартире на улице Кулибина в городе Пензе между сожителями, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт. В ходе ссоры женщина начала выгонять обвиняемого из дома. Разозлившись, мужчина схватил нож и нанес им сожительнице не менее одного удара в область левого плеча, после чего вышел из квартиры. Домой он вернулся лишь на следующий день. Обнаружив, что женщина не подает признаков жизни, обвиняемый покинул место происшествия, решив не сообщать в правоохранительные органы о произошедшем», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что смерть потерпевшей, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, наступила на месте происшествия от колото-резаной раны плеча.

В тексте добавляется, что мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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