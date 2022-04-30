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В Земетчино следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре

10:05 | 30.04.2022 | Криминал

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Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в доме на улице Некрасова в Земетчино Пензенской области 29 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Земетчино следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После ликвидации пожара в жилой части дома обнаружено тело женщины 1954 года рождения. По имеющейся информации, проживала одна», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», — добавляется в пресс-релизе.

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