В Земетчино следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре Криминал

Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в доме на улице Некрасова в Земетчино Пензенской области 29 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«После ликвидации пожара в жилой части дома обнаружено тело женщины 1954 года рождения. По имеющейся информации, проживала одна», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», — добавляется в пресс-релизе.