Житель Тамалинского района предстанет перед судом за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов Криминал

Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. Прокуратура Тамалинского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 67-летнего местного жителя, которому вменяется совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

«По версии следствия, в период с марта 2019 года по март 2022 года злоумышленник, не имея разрешения на хранение взрывчатых веществ, незаконно хранил по месту своего жительства промышленно изготовленное взрывчатое вещество — порох — общей массой более 200 граммов. В декабре 2021 года, не являясь официальным владельцем охотничьего оружия и не имея лицензии на изготовление боеприпасов, тамалинец на территории своего домовладения незаконно изготовил гладкоствольное огнестрельное оружие по типу короткоствольных дульнозарядных однозарядных пистолетов, а также 18 охотничьих патронов, предназначенных для стрельбы из гражданского гладкоствольного длинноствольного огнестрельного охотничьего оружия. Оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество он незаконно хранил по месту своего жительства до марта текущего года, когда они были обнаружены и изъяты у него сотрудниками полиции», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, вину в преступлениях обвиняемый признал и пояснил, что приобрел порох у неизвестного лица в Пензе для охоты; с этой же целью изготовил из подручных материалов оружие и патроны к нему и хранил у себя дома.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тамалинский районный суд», — добавила Светлана Артамонова.