В Заречном перед судом предстанет местный житель, устроивший драку в ТЦ «Глобус» Криминал

Пенза, 30 апреля 2022. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее несудимого 24-летнего жителя города о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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«Как установлено в ходе расследования, вечером 5 марта 2022 года обвиняемый в ходе ссоры с другим местным жителем в торговом центре «Глобус» нанес ему не менее двух ударов кулаком и ногой в область лица, в результате которых у 29-летнего потерпевшего образовался открытый перелом нижней челюсти, квалифицирующийся как средний тяжести вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, вину в совершении преступления мужчина признал и пояснил, что причиной конфликта послужили претензии потерпевшего в отношении его пристального взгляда.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — добавила собеседница агентства.