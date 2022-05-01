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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке сверлильного и токарного станков

11:39 | 01.05.2022 | Криминал

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Пенза, 1 мая 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1975 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке по объявлению в интернете сверлильного и токарного станков стоимостью 49 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке сверлильного и токарного станков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что мужчина, позвонив по телефону, договорился о приобретении станков, после чего ему на электронную почту поступили реквизиты для оплаты.

Из текста следует также, что покупатель через онлайн-приложение перечислил денежные средства на банковский счет, однако станки так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

«Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в пресс-релизе.

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