17:10:04 Понедельник, 2 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном мужчина ночью украл велосипед, а затем выбросил его

10:34 | 02.05.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 2 мая 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит мужчине, который ночью похитил велосипед, стоявший около жилого дома в городе Заречном Пензенской области, а затем выбросил его.

В Заречном мужчина ночью украл велосипед, а затем выбросил его. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец двухколесного транспортного средства и пояснил, что вечером оставил велосипед рядом с домом, предварительно пристегнув его к металлическому забору, однако на следующий день на месте его не обнаружил.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1982 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что преступление совершил ночью. Похищенное имущество он выбросил», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом
Завершено возведение корпуса бактериологического лабораторного комплекса пензенского центра СВМП В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом
Житель Тамалинского района предстанет перед судом за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов Мельниченко поздравил коллектив «Электроприбора» в связи с награждением почетным знаком РФ
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама