В Заречном мужчина ночью украл велосипед, а затем выбросил его Криминал

Пенза, 2 мая 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит мужчине, который ночью похитил велосипед, стоявший около жилого дома в городе Заречном Пензенской области, а затем выбросил его.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец двухколесного транспортного средства и пояснил, что вечером оставил велосипед рядом с домом, предварительно пристегнув его к металлическому забору, однако на следующий день на месте его не обнаружил.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1982 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что преступление совершил ночью. Похищенное имущество он выбросил», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отмечается в тексте.