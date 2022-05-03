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В Пензе девушка получила удар сковородой по голове, пытаясь остановить дебошира

10:33 | 03.05.2022 | Криминал

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Пенза, 3 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 2001 года рождения, пригласившая к себе домой на застолье двоих знакомых, получила от одного из них удар сковородой по голове.

В Пензе девушка получила удар сковородой по голове, пытаясь остановить дебошира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Потерпевшая пригласила к себе домой двух знакомых молодых людей с целью распития спиртных напитков. Через некоторое время хозяйка оставила гостей и ушла спать в другую комнату. Проснувшись от резкого звука, она вернулась обратно, где увидела, что один из гостей сковородой бьет по находящимся вблизи предметам. Попытавшись его остановить, девушка получила удар по голове. После противоправных действий злоумышленник уснул. Потерпевшая сразу позвонила в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — отмечается в пресс-релизе.

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