Жительница Кузнецка перечислила на «безопасный счет» более 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 мая 2022. PenzaNews. 27-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась более 100 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются похитить с ее счета деньги и оформить кредит на 500 тыс. рублей.

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«Для предотвращения махинаций собеседник попросил перевести все сбережения на указанный им «безопасный счет», после чего гражданка через мобильное приложение банка перечислила незнакомцу 102 тыс. рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».