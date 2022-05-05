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Житель Каменки осужден за причинение смерти мужчине и оскорбление представителя власти

10:11 | 05.05.2022 | Криминал

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Пенза, 5 мая 2022. PenzaNews. Житель Каменки Пензенской области осужден за причинение смерти мужчине и оскорбление представителя власти.

Житель Каменки осужден за причинение смерти мужчине и оскорбление представителя власти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 21 ноября 2021 года в доме на улице Озерной в Каменке между находившимися в состоянии опьянения мужчиной 1994 года рождения и сожителем его матери произошел конфликт. Потерпевший нецензурно высказывался в адрес своей сожительницы, чем вызвал агрессию со стороны ее сына. Посчитав указанные высказывания оскорбительными, последний взял фрагмент черенка лопаты и нанес им не менее 19 ударов в область головы, туловища, рук и ног потерпевшего. После избиения пострадавший был госпитализирован. Мужчина 1986 года рождения скончался в больнице в течение суток от полученной закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал, был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, по решению суда заключен под стражу.

«Кроме того, 7 августа 2021 года он был задержан инспектором дорожно-патрульной службы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без права управления. Будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции, находясь в патрульном автомобиле, мужчина стал публично оскорблять инспектора словами нецензурной брани. Судом жителю Каменки назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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