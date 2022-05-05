В Пензенской области двое братьев предстанут перед судом за угоны автомобилей Криминал

Пенза, 5 мая 2022. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двоих братьев 1993 и 2004 годов рождения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства, вечером 23 января 2022 года, заранее договорившись, братья сначала угнали «ВАЗ-21103», на котором они покатались и вернули на место парковки, а затем — автомобиль «KIA Sorento»; на нем молодые люди поочередно ездили по Нижнему Ломову и селу Верхний Ломов.

«В момент нахождения за рулем угнанного автомобиля несовершеннолетний не справился с управлением, съехал в кювет и повредил угнанное транспортное средство», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.