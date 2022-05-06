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Житель Пензы после конфликта с женщиной в магазине получил бутылкой по голове

10:27 | 06.05.2022 | Криминал

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Пенза, 6 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на улице Глазунова в Пензе, в результате которого мужчина после конфликта с покупательницей в магазине получил удар стеклянной бутылкой по голове.

Житель Пензы после конфликта с женщиной в магазине получил бутылкой по голове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что в магазине, расположенном на улице Глазунова, у него произошел конфликт с одной из покупательниц, которая находилась в сопровождении мужчины. Когда они стали выходить из супермаркета, незнакомец нанес потерпевшему удар стеклянной бутылкой по голове, после чего скрылся. В результате потерпевшему были причинены раны головы и лица. Согласно заключению эксперта, указанные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что полицейские собрали на месте происшествия вещественные доказательства, назначили биологическую и дактилоскопическую экспертизы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в пресс-релизе.

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