Жительница села Вазерки после звонка «сотрудника банка» перечислила 340 тыс. рублей на «резервный счет» Криминал

Пенза, 6 мая 2022. PenzaNews. Жительница села Вазерки Бессоновского района Пензенской области после звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит, перечислила на «резервный счет» 340 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, в ходе беседы незнакомец попросил женщину назвать код, поступивший в SMS, после чего на нее действительно был оформлен кредит в сумме 441 тыс. рублей.

«Далее неизвестный попросил женщину перевести деньги на «резервный счет» якобы для их сохранения. Через банкомат в торговом центре Пензы потерпевшая перевела 340 тыс. рублей на три абонентских номера сотовых телефонов. О подобных способах совершения преступлений заявительница была осведомлена», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».