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Жительница села Вазерки после звонка «сотрудника банка» перечислила 340 тыс. рублей на «резервный счет»

13:44 | 06.05.2022 | Криминал

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Пенза, 6 мая 2022. PenzaNews. Жительница села Вазерки Бессоновского района Пензенской области после звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит, перечислила на «резервный счет» 340 тыс. рублей.

Жительница села Вазерки после звонка «сотрудника банка» перечислила 340 тыс. рублей на «резервный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, в ходе беседы незнакомец попросил женщину назвать код, поступивший в SMS, после чего на нее действительно был оформлен кредит в сумме 441 тыс. рублей.

«Далее неизвестный попросил женщину перевести деньги на «резервный счет» якобы для их сохранения. Через банкомат в торговом центре Пензы потерпевшая перевела 340 тыс. рублей на три абонентских номера сотовых телефонов. О подобных способах совершения преступлений заявительница была осведомлена», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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