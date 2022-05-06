Жительницу Пензенской области будут судить за незаконное использование документов для образования юрлица Криминал

Пенза, 6 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями следственного управления СКР пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1984 года рождения, причастной к незаконному использованию документов для образования юридического лица.

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«Установлено, что в октябре 2021 года подозреваемая из корыстных побуждений, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному лицу для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — генеральном директоре и участнике одного из обществ с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», материалы дела направлены в суд.