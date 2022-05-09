18:16:47 Понедельник, 9 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы лишилась 680 тыс. рублей после звонка «сотрудника банка»

11:50 | 09.05.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. 35-летняя жительница Пензы лишилась 680 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения.

Жительница Пензы лишилась 680 тыс. рублей после звонка «сотрудника банка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе беседы звонивший предложил женщине перевести деньги на «безопасный счет».

«Пензячка, следуя инструкциям незнакомца, через мобильное приложение банка перевела на счета злоумышленников денежные средства в сумме 680 тыс. рублей. Вскоре гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. О подобных способах совершения преступлений ей было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом
Михаил Дралин выделил средства на адресную помощь ветеранам в преддверии Дня Победы В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама