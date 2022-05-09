Жительница Пензы лишилась 680 тыс. рублей после звонка «сотрудника банка» Криминал

Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. 35-летняя жительница Пензы лишилась 680 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе беседы звонивший предложил женщине перевести деньги на «безопасный счет».

«Пензячка, следуя инструкциям незнакомца, через мобильное приложение банка перевела на счета злоумышленников денежные средства в сумме 680 тыс. рублей. Вскоре гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. О подобных способах совершения преступлений ей было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».