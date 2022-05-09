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Житель Пензы оформил на себя кредит и перевел мошенникам почти 1,4 млн. рублей

13:19 | 09.05.2022 | Криминал

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Пенза, 9 мая 2022. PenzaNews. Безработный житель Первомайского района Пензы 1989 года рождения после звонка незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка, оформил на себя кредит и перевел на «безопасный счет» почти 1,4 млн. рублей.

Житель Пензы оформил на себя кредит и перевел мошенникам почти 1,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе беседы звонивший предупредил мужчину, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит, и предложил ему самому лично получить этот кредит, чтобы опередить мошенников.

«Поддавшись эмоциям, а не разуму, мужчина отправился в ближайшее отделение финансовой организации, где оформил кредит в размере 1 млн. 414 тыс. рублей. После этого через банкомат, расположенный в другом банке, перевел на указанный злоумышленником «безопасный счет» денежные средства в размере 1 млн. 371 тыс. рублей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах совершения преступлений потерпевшему было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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