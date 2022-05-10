В Засечном бдительные соседи помешали злоумышленнику украсть велосипед Криминал

Пенза, 10 мая 2022. PenzaNews. Бдительные жители одного из домов в селе Засечном Пензенской области помешали злоумышленнику похитить стоявший в подъезде велосипед, сообщив о попытке кражи в полицию.

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«Прибыв по указанному адресу, полицейские установили подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе беседы злоумышленник 1995 года рождения признался, что пытался похитить велосипед, воспользовавшись тем, что он ничем не был пристегнут. Однако местные жители знали, чей это велосипед, и, увидев постороннего человека рядом с ним, позвонили в полицию. Предмет преступного посягательства злоумышленника изъят и будет возвращен законному владельцу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».