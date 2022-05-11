21:58:46 Среда, 11 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему пожилому отцу

11:24 | 11.05.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции в Пензе задержали мужчину 1976 года рождения, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему пожилому отцу.

В Пензе полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему пожилому отцу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Мереняшева мужчине 1941 года рождения нанесено ножевое ранение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын потерпевшего 1976 года рождения. Мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он распивал спиртное в компании своего отца. Вскоре между ними завязалась словесная перепалка из-за того, что старший начал учить жизни младшего. На этой почве злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им удар отцу в область предплечья», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что причиненные телесные повреждения, согласно заключению эксперта, квалифицируются как легкий вред здоровью.

«По данному факту отделением дознания ОП №4 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 84 случая заражения коронавирусом В Пензе 14 мая временно ограничат стоянку автомобилей на улице Советской
В Пензенской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусом В Пензе при пожаре на улице Урицкого эвакуированы два человека
В Засечном бдительные соседи помешали злоумышленнику украсть велосипед В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама