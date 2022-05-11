В Пензе полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему пожилому отцу Криминал

Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции в Пензе задержали мужчину 1976 года рождения, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему пожилому отцу.

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«В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Мереняшева мужчине 1941 года рождения нанесено ножевое ранение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын потерпевшего 1976 года рождения. Мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он распивал спиртное в компании своего отца. Вскоре между ними завязалась словесная перепалка из-за того, что старший начал учить жизни младшего. На этой почве злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им удар отцу в область предплечья», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что причиненные телесные повреждения, согласно заключению эксперта, квалифицируются как легкий вред здоровью.

«По данному факту отделением дознания ОП №4 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.