Житель Городищенского района взял в прокат велосипед и сдал его в комиссионный магазин Криминал

Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит 21-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который взял в прокат велосипед стоимостью 25 тыс. рублей, оставив при этом в залог документ на свое имя, и сдал его в комиссионный магазин.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, с заявлением о преступлении в полицию обратился администратор проката велосипедов, вскоре подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.

«Как пояснил сам подозреваемый, похищенный обманным путем велосипед он сдал в комиссионный магазин. Вырученные от продажи денежные средства в сумме 11 тыс. рублей он потратили на личные нужды. По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.