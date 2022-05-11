В Пензе пьяный мужчина обиделся на собутыльника и поджег дом Криминал

Пенза, 11 мая 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Пензы, который, будучи пьяным, решил отомстить своему собутыльнику после пропажи денег и поджег дом.

Фото: 58.мвд.рф

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестные совершили поджог ее дома, расположенного на улице Добролюбова в Пензе.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался местный житель 1972 года, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что некоторое время назад был в гостях у знакомого, который является братом владелицы дома. Вдвоем они распивали спиртные напитки. Позже задержанный обнаружил у себя якобы пропажу своих денежных средств в размере 35 тыс. рублей. В очередной раз, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный вспомнил о своей обиде и решил разобраться с обидчиками самостоятельно. Придя к дому и не достучавшись до владельцев, выставил оконное стекло и проник в домовладение. Не обнаружив никого, мужчина разозлился еще сильнее и поджег помещение изнутри. В результате пожара жилой дом изнутри выгорел полностью», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту умышленного повреждения имущества из хулиганских побуждений путем поджога возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ.