В Нижнем Ломове мужчина подозревается в применении насилия к инспектору ДПС Криминал

Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области после распространения в одной из социальных сетей информации о применении насилия к инспектору ДПС возбудил по данному факту в отношении мужчины 1980 года рождения уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

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«По данным следствия, 4 мая 2022 года водителем автомобиля марки «Lada Priora», находящимся на автозаправочной станции в Нижнем Ломове в состоянии алкогольного опьянения, был совершен наезд на автомобиль «ВАЗ-2121». В связи с совершением ДТП водитель был задержан инспекторами ДПС МО МВД России «Нижнеломовский» для составления документов и прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В ходе оформления административного материала пассажир – мужчина 1980 года рождения, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство действиями сотрудников полиции и пытаясь заступиться за знакомого, с целью воспрепятствовать их действиям нанес одному из инспекторов удары по плечу и груди. Противоправные действия мужчины были пресечены», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.