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В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда

12:01 | 13.05.2022 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить велосипед из подъезда дома на улице Кулакова в Пензе.

В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, в правоохранительные органы обратился очевидец происшествия.

Получив сигнал, ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл по указанному адресу и задержал 39-летнего гражданина.

Местный житель, ставший свидетелем происходящего, рассказал, что, зайдя в подъезд, увидел незнакомого мужчину, который пытался спустить двухколесное транспортное средство по лестнице.

Как выяснилось позже, подозреваемый ранее уже совершил кражу из этого подъезда и вернулся вновь, чтобы забрать еще один велосипед.

В итоге задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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