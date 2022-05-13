В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда Криминал

Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить велосипед из подъезда дома на улице Кулакова в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в правоохранительные органы обратился очевидец происшествия.

Получив сигнал, ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл по указанному адресу и задержал 39-летнего гражданина.

Местный житель, ставший свидетелем происходящего, рассказал, что, зайдя в подъезд, увидел незнакомого мужчину, который пытался спустить двухколесное транспортное средство по лестнице.

Как выяснилось позже, подозреваемый ранее уже совершил кражу из этого подъезда и вернулся вновь, чтобы забрать еще один велосипед.

В итоге задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.