В Пензенской области вновь активизировались мошенники, представляющиеся работниками прокуратуры Криминал

Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. Мошенники, которые представляются работниками прокуратуры, вновь активизировались в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Зафиксированы случаи, когда злоумышленники по телефону сообщают руководителям образовательных учреждений о якобы организованных прокуратурой региона проверках исполнения действующего законодательства и от лица работников прокуратуры области предлагают заплатить денежные средства в рамках проведения проверки в их организациях», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время по данным фактам проводятся уголовно-процессуальные проверки.

«Прокуратура области призывает граждан проявлять бдительность и обращает внимание жителей региона на то, что работники прокуратуры ни с какими предложениями о перечислении денежных средств, пополнении баланса мобильного телефона, покупке каких-либо подарков, оказании услуг по доставке продуктов питания к гражданам и должностным лицам обращаться не могут», — подчеркнула Светлана Артамонова.

«Обо всех подобных случаях, не выполняя просьб звонившего, необходимо срочно сообщать в ближайший отдел полиции или дежурную часть УМВД России по Пензенской области в целях организации уголовного преследования мошенников», — добавила она.