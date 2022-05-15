Житель Каменского района лишился около 1,7 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах Криминал

Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. 48-летний житель Каменского района Пензенской области лишился около 1,7 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина нашел в интернете сайт с предложением заработать на биржевой торговле, зарегистрировался на нем, после чего неизвестная прислала ему в Telegram ссылку для входа в чат, где он получал инструкции по ведению торгов и консультации.

«Неизвестные убедили клиента, что для открытия брокерского счета ему необходимо вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. В дальнейшем злоумышленники под разными предлогами выманивали у него денежные средства, обещая в скором времени большую прибыль. Приняв за чистую монету аргументы скорого обогащения, заявитель в течение двух месяцев перевел на пять банковских счетов, открытых на неизвестных лиц в трех кредитно-финансовых учреждениях, свои накопления в общей сумме 1 млн. 664 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время мужчина решил вывести деньги, для этого он связался через Viber с сотрудником брокерской фирмы.

«Неизвестный пообещал оказать ему помощь, но сразу после этого перестал выходить на связь. Гражданин понял, что его обманули. О подобных способах совершения преступлений потерпевшему было известно», — отмечается в тексте.

В нем указано также, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».