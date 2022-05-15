Вынесен приговор водителю, который насмерть сбил девушку в Наровчате Криминал

Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. Суд вынес приговор 30-летнему жителю Наровчатского района Пензенской области, который, управляя автомобилем «Lada Kalina» в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил девушку в селе Наровчат.

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«Водитель автомашины, двигаясь с высокой скоростью по улице Лермонтова в направлении улицы Северной села Наровчат, совершил наезд на девушку 2001 года рождения, идущую в попутном направлении по краю проезжей части. В результате этого девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что судом мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также он лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

«Кроме того, в пользу матери погибшей судом взыскано возмещение морального вреда в размере 1 млн. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.