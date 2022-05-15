18:17:15 Среда, 18 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы лишился 130 тыс. рублей после общения с «сотрудником банка»

14:44 | 15.05.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1975 года рождения после звонка неизвестной, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя, лишился 130 тыс. рублей.

Житель Пензы лишился 130 тыс. рублей после общения с «сотрудником банка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом предотвращения действий мошенников попросила мужчину продиктовать ей код подтверждения, поступивший в SMS, что он и сделал.

«После предоставления конфиденциальной информации незнакомка сообщила, что операция прошла успешно, однако второй этап операции не проходит, так как злоумышленники пытаются ее заблокировать. Для предотвращения таких незаконных действий мужчине необходимо лично связаться с оператором банка и произнести кодовое слово, что тот и сделал. После этого ему было сказано, что операция заблокирована, а денежные средства в сумме 130 тыс. рублей переведены на неизвестный заявителю счет. О подобных способах обмана потерпевшему было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом Прокуратура выявила нарушения законодательства в управлении ЖКХ Пензы
Под Пензой охранник ТЦ похитил около 20 тыс. рублей из кошелька покупательницы До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы за кражу товара из спортивного магазина
Житель Заречного обвиняется в причинении смерти брату В Пензе горит общежитие в исправительной колонии
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама