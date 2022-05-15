Житель Пензы лишился 130 тыс. рублей после общения с «сотрудником банка» Криминал

Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1975 года рождения после звонка неизвестной, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя, лишился 130 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом предотвращения действий мошенников попросила мужчину продиктовать ей код подтверждения, поступивший в SMS, что он и сделал.

«После предоставления конфиденциальной информации незнакомка сообщила, что операция прошла успешно, однако второй этап операции не проходит, так как злоумышленники пытаются ее заблокировать. Для предотвращения таких незаконных действий мужчине необходимо лично связаться с оператором банка и произнести кодовое слово, что тот и сделал. После этого ему было сказано, что операция заблокирована, а денежные средства в сумме 130 тыс. рублей переведены на неизвестный заявителю счет. О подобных способах обмана потерпевшему было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».